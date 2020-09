Economia verde e investimenti digitali: il pressing dell’Ue sul Recovery Fund (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ursula Von der Leyen incalza gli Stati: non si può rinviare, progetti necessari per evitare una nuova crisi Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ursula Von der Leyen incalza gli Stati: non si può rinviare, progetti necessari per evitare una nuova crisi

reportrai3 : Alle 14.30 su @RaiTre in replica #Report del 8 giugno ? Se diventassimo riferimento nel mondo di una nuova economia… - Profilo3Marco : RT @LaStampa: Ursula Von der Leyen incalza gli Stati: non si può rinviare, progetti necessari per evitare una nuova crisi. - LaStampa : Ursula Von der Leyen incalza gli Stati: non si può rinviare, progetti necessari per evitare una nuova crisi. - messveneto : Economia verde e investimenti digitali: il pressing dell’Ue sul Recovery Fund - LaStampa : Economia verde e investimenti digitali: il pressing dell’Ue sul Recovery Fund -

Ultime Notizie dalla rete : Economia verde Economia verde e investimenti digitali: il pressing dell’Ue sul Recovery Fund La Stampa Economia verde e investimenti digitali: il pressing dell’Ue sul Recovery Fund

DALL’INVIATO A BRUXELLES. Per avere il via libera di Bruxelles, non basterà rispettare l’obiettivo del 30% di spese “green” dei piani nazionali per la ripresa. C’è bisogno di una massiccia dose di inv ...

Unione Europea e Covid: le linee d’indirizzo (poco concrete) dell’azione post pandemia

ROMA – Riparare i danni causati dalla pandemia e preparare l’economia e la società a un futuro di cambiamenti strutturali più rapidi, richiede a Unione europea e Stati membri di cogliere appieno le op ...

Green economy, digitale e inclusione: UE disegna rilancio post-Covid

(Teleborsa) – Riparare i danni causati dalla pandemia e preparare l’economia e la società a un futuro di cambiamenti strutturali più rapidi, richiede a Unione europea e Stati membri di cogliere appien ...

DALL’INVIATO A BRUXELLES. Per avere il via libera di Bruxelles, non basterà rispettare l’obiettivo del 30% di spese “green” dei piani nazionali per la ripresa. C’è bisogno di una massiccia dose di inv ...ROMA – Riparare i danni causati dalla pandemia e preparare l’economia e la società a un futuro di cambiamenti strutturali più rapidi, richiede a Unione europea e Stati membri di cogliere appieno le op ...(Teleborsa) – Riparare i danni causati dalla pandemia e preparare l’economia e la società a un futuro di cambiamenti strutturali più rapidi, richiede a Unione europea e Stati membri di cogliere appien ...