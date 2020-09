“È uscito dalla casa”. Grande Fratello Vip: il concorrente sta male e la produzione prende questa decisione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi abbandona momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è la produzione del reality Mediaset sui social: “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa”. La produzione del Gf Vip specifica nello stesso comunicato che tutti i concorrenti sono stati sottoposti a numerosi controlli prima dell’ingresso nella casa: “Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi abbandona momentaneamente la casa delVip. Ad annunciarlo è ladel reality Mediaset sui social: “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di “Vip” per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa”. Ladel Gf Vip specifica nello stesso comunicato che tutti i concorrenti sono stati sottoposti a numerosi controlli prima dell’ingresso nella casa: “Ovviamente, prima dire parte al gioco, ilsi è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la ...

ZZiliani : Dal che si deduce (essendo anche il Real uscito presto dalla Champions) che il Covid italiano che così drammaticame… - LaStampa : «Dopo giorni e giorni nei quali ogni comunicato stampa uscito dalla Regione verso i media, ogni intervista, ogni pa… - KingDimitry : @SkinnyGio @matte051 @Elfoglitter Zorzi ha la febbre da ieri e quindi è uscito momentaneamente dalla casa per accertamenti che non sia covid - ManueLambertini : RT @GiovaValentini: È uscito “Domani”, il nuovo giornale di De Benedetti: dalla carta stampata alla carta...velina! Etereo, diafano, traspa… - studiolegalefp1 : RT @LapoDeCarlo1: In una sola giornata #Caruso ha battuto in rimonta Sandgren, #Cecchinato è uscito dalla crisi è ha sconfitto Edmund e #Mu… -