È nato “Domani” | il quotidiano di De Benedetti | direttore | redazione e prezzo Tutte le info

"Domani", il quotidiano di De Benedetti: direttore, redazione e prezzo Da ieri, 15 settembre 2020, in Tutte le edicole italiane è possibile acquistare, al prezzo di 1 euro, "Domani", il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti che nasce sul web (dominio: editorialedomani.it) ma punta anche sul cartaceo. Domani nasce dall'iniziativa – e con i soldi – di Carlo De Benedetti, 85 anni, importantissimo manager italiano e primo editore di Repubblica. Nel 2019 De Benedetti tentò di ricomprare parte delle quote di Repubblica, dopo aver molto criticato in pubblico le scelte e lo stile del giornale. A frenare tutto furono però i suoi figli.

