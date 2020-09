Dybala Juventus, le cifre del rinnovo: ecco quanto guadagnerà la Joya (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dybala Juventus- Come evidenziato nelle ultime ore dalla giornalista “Fabiana della Valle”, il procuratore di Dybala è sbarcato a Torino per trattare il rinnovo del contratto della Joya. Esclusa la cessione dell’attaccante argentino, il quale rappresenterà il punto di riferimento dell’attacco bianconero del presente e del futuro. Dybala Juventus, sarà il più pagato dopo Cristiano Ronaldo 12-15 milioni di euro l’anno per i prossimi 5 anni: potrebbe essere questa la cifra richiesta dall’entourage dell’argentino, cifra che la Juventus potrebbe decidere di accettare. Leggi anche: Dzeko Juventus, addio a Suarez ormai certo: spunta anche Giroud Qualora le ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 settembre 2020)- Come evidenziato nelle ultime ore dalla giornalista “Fabiana della Valle”, il procuratore diè sbarcato a Torino per trattare ildel contratto della. Esclusa la cessione dell’attaccante argentino, il quale rappresenterà il punto di riferimento dell’attacco bianconero del presente e del futuro., sarà il più pagato dopo Cristiano Ronaldo 12-15 milioni di euro l’anno per i prossimi 5 anni: potrebbe essere questa la cifra richiesta dall’entourage dell’argentino, cifra che lapotrebbe decidere di accettare. Leggi anche: Dzeko, addio a Suarez ormai certo: spunta anche Giroud Qualora le ...

