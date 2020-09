Dune: Hans Zimmer svela come ha realizzato la cover dei Pink Floyd presente nel trailer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il trailer di Dune propone un'affascinante cover di un brano dei Pink Floyd e Hans Zimmer ha svelato in che modo lo ha realizzato. Il trailer di Dune propone una cover di Eclipse, un iconico brano dei Pink Floyd e Hans Zimmer ha svelato in che modo ha lavorato per creare la suggestiva musica che accompagna le prime sequenze del film diretto da Denis Villeneuve. Nel video si può sentire il risultato finale dell'impegno del compositore che firmerà anche la colonna sonora dell'atteso lungometraggio in arrivo a dicembre. Hans Zimmer ha raccontato che per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildipropone un'affascinantedi un brano deihato in che modo lo ha. Ildipropone unadi Eclipse, un iconico brano deihato in che modo ha lavorato per creare la suggestiva musica che accompagna le prime sequenze del film diretto da Denis Villeneuve. Nel video si può sentire il risultato finale dell'impegno del compositore che firmerà anche la colonna sonora dell'atteso lungometraggio in arrivo a dicembre.ha raccontato che per ...

3cinematographe : - Daniela_Caruso : #PinkFloyd: ecco la versione di #HansZimmer di #Eclipse per il remake del film #Dune - StraNotizie : Hans Zimmer realizza una versione di Eclipse per il film Dune - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Pink Floyd, @HansZimmer ha riarrangiato #Eclipse da #TheDarkSideOfTheMoon per il trailer del nuov… - STR1PBABY : stavo leggendo i nomi del cast di Dune e dopo ho letto music by HANS ZIMMER QUINDI MERAVIGLIA -

Ultime Notizie dalla rete : Dune Hans Dune: Hans Zimmer ha registrato la cover dei Pink Floyd con FaceTime Cinematographe.it - FilmIsNow Dune: Hans Zimmer ha registrato la cover dei Pink Floyd con FaceTime

In tempo di COVID-19 ci si deve adattare. Il brano che accompagna il trailer di Dune è stato registrato da Hans Zimmer a distanza con FaceTime Il rilascio del primo trailer di Dune è stato di certo l’ ...

In tempo di COVID-19 ci si deve adattare. Il brano che accompagna il trailer di Dune è stato registrato da Hans Zimmer a distanza con FaceTime Il rilascio del primo trailer di Dune è stato di certo l’ ...