Droga: operazione carabinieri, 10 arresti in Nord e Centro Italia per traffico cocaina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) – Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri in diverse regioni del Nord e del Centro Italia in un’operazione antiDroga. Le indagini, coordinate dalla Dda di Brescia, hanno permesso di individuare i componenti di un’organizzazione attiva nel traffico internazionale di cocaina, venduta principalmente nelle province di Ferrara, Venezia, Bolzano, Monza Brianza, Alessandria, Pistoia, Bologna e Varese.Agli arresti sono finiti due Italiani, marito e moglie di Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, e otto cittadini albanesi, residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Varese, Venezia, Firenze e Ferrara. Le indagini hanno permesso di individuare tra i vertici ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) – Dieci persone sono state arrestate daiin diverse regioni dele delin un’anti. Le indagini, coordinate dalla Dda di Brescia, hanno permesso di individuare i componenti di un’organizzazione attiva nelinternazionale di, venduta principalmente nelle province di Ferrara, Venezia, Bolzano, Monza Brianza, Alessandria, Pistoia, Bologna e Varese.Aglisono finiti dueni, marito e moglie di Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, e otto cittadini albanesi, residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Varese, Venezia, Firenze e Ferrara. Le indagini hanno permesso di individuare tra i vertici ...

