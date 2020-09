Droga | 13 arresti per traffico nel nord Italia Coinvolti tre residenti nella Bergamasca

StampaAlessandr : Droga nascosta sotto terra, lo spaccio nei boschi: 8 arresti - reteversilia : Spacciavano droga e minacciavano i clienti: cinque arresti - corrmezzogiorno : #Catania Spaccio a Siracusa, 12 arresti: la droga anche dalla Calabria - Nutizieri : Ingeriscono 300 ovuli di droga, poi si sentono male: due arresti in stazione - NewSicilia : #Droga, Operazione #Varenne: ecco i nomi e le foto degli arrestati del #blitz eseguito da #Siracusa a #Catania.… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga arresti

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno eseguito stamattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura aretusea a carico di 12 soggetti (10 in carcere e 2 divieti di dimora nella ...I tre presunti autori dell'omicidio sono stati intercettati dai carabinieri, per due di loro fuggiti in Spagna è scattato un mandato internazionale FIRENZE — Il 20 Agosto scorso hanno accoltellato e u ...ALESSANDRIA. Vasta operazione antidroga dei carabinieri delle Compagnie di Alessandria e di Novi Ligure. Sono 8 le persone arrestate che spacciavano nei boschi della provincia. L’operazione, chiamata ...