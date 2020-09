Droga | 13 arresti per traffico nel nord Italia Coinvolti 3 albanesi residenti nella Bergamasca

reteversilia : Spacciavano droga e minacciavano i clienti: cinque arresti - corrmezzogiorno : #Catania Spaccio a Siracusa, 12 arresti: la droga anche dalla Calabria - Nutizieri : Ingeriscono 300 ovuli di droga, poi si sentono male: due arresti in stazione - NewSicilia : #Droga, Operazione #Varenne: ecco i nomi e le foto degli arrestati del #blitz eseguito da #Siracusa a #Catania.… - occhio_notizie : ???? Eboli, traffico di droga, smantellato gruppo criminale: 4 arresti | I NOMI -

Ultime Notizie dalla rete : Droga arresti

AGRIGENTO - Sette persone, quattro a Favara (Agrigento) e tre a Liegi (Belgio) sono finite in manette la scorsa notte nell’ambito dell’operazione "Mosaico", con il coordinamento della Procura distrett ...Bologna, 16 stetembre 2020 - 'Body packer' Ingeriscono ovuli di eroina e cocaina per occultare la droga Killer, ma vengono traditi dai forti dolori addominali che inducono la Guardia di Finanza ad ord ...SIRACUS - I carabinieri stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, tra Siracusa, Catania e Palermo, accusate dalla procura aretusea di concorso in detenzione e s ...