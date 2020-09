Donna ferita sul Monte Faito | elisoccorso 118 e Cnsas per ricovero al Ruggi VIDEO

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania () è intervenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, per un infortunio registratosi sui Monti Lattari. Unadi 48 anni si èdurante un’escursione in zonaS.Michele, all’interno del complesso del. Subito partite sia le squadre di soccorso via terra sia l’118 di Salerno per raggiungere la, che è poi stata imbarellata e recuperata al verricello dall’elicottero per essere condotta al nosocomio di Salerno per gli opportuni accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

