Don Roberto Malgesini, ucciso da immigrato: gli stava portando la colazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Don Roberto Malgesini è stato ucciso a coltellate da un immigrato al quale stava portando la colazione. Era il prete degli 'ultimi'. Accoltellato con furia dallo stesso uomo a cui stava portando la colazione, come ogni mattina. Era il 'prete degli ultimi' Don Roberto Malgesini, ed era consapevole dei rischi che correva dedicandosi ai senzatetto e ai clandestini che vivono a Como. Ma forse non si sarebbe mai aspettato che ad ucciderlo, potesse essere uno di quegli uomini a cui non ha mai negato l'aiuto. Si dice che l'immigrato 53enne che lo ha accoltellato, soffrisse di problemi psichici.

