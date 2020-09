Don Roberto Malgesini, il ricordo del Papa: “Testimone della carità per i più poveri. Ucciso da una persona bisognosa e malata” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Desidero ricordare in questo momento Don Roberto Malgesini” . È arrivato anche il ricordo di Papa Francesco per il sacerdote di Como Ucciso nella giornata di martedì. Conosciuto come “il prete degli ultimi” per il suo forte impegno nel dare assistenza a migranti ed emarginati, secondo le prime ricostruzioni Malgesini è stato accoltellato da un senzatetto di origini tunisine con problemi psichici. Nel corso dell’udienza generale Bergoglio ha definito il presunto assassino come “una persona bisognosa e malata di testa, che lui stesso aiutava”. Il pontefice nel suo ricordo ha voluto unirsi “al dolore e alla preghiera dei suoi famigliari e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Desidero ricordare in questo momento Don” . È arrivato anche ildiFrancesco per il sacerdote di Comonella giornata di martedì. Conosciuto come “il prete degli ultimi” per il suo forte impegno nel dare assistenza a migranti ed emarginati, secondo le prime ricostruzioniè stato accoltellato da un senzatetto di origini tunisine con problemi psichici. Nel corso dell’udienza generale Bergoglio ha definito il presunto assassino come “unae malata di testa, che lui stesso aiutava”. Il pontefice nel suoha voluto unirsi “al dolore e alla preghiera dei suoi famigliari e...

