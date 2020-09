Djokovic e il messaggio "Forza Roma" che fa esaltare i tifosi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma - Un gesto d'affetto quello di Novak Djokovic verso Roma dove si stanno giocando gli Internazionali d'Italia . Dopo il suo incontro con Salvatore Caruso , vinto col punteggio di 6-3 6-2 in un'ora ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020)- Un gesto d'affetto quello di Novakversodove si stanno giocando gli Internazionali d'Italia . Dopo il suo incontro con Salvatore Caruso , vinto col punteggio di 6-3 6-2 in un'ora ...

SkySport : Djokovic, messaggio d'amore per Roma: 'Ti amo! Mi mancate'. VIDEO - sportli26181512 : Djokovic, messaggio d'amore per Roma: 'Ti amo! Mi mancate'. VIDEO: Al termine del match vinto con Salvatore Caruso,… - siamo_la_Roma : ?? #Djokovic vince contro #Caruso agli #IBI2020 ???? Poi un messaggio alla #ASRoma ?? Ma non è la prima volta - mpshe_shamai : RT @WeAreTennisITA: Djokovic sulla finale degli #USOpen?? ??? 'Sascha ha giocato in maniera grandiosa per gran parte del match, Dominic non… - WeAreTennisITA : Djokovic sulla finale degli #USOpen?? ??? 'Sascha ha giocato in maniera grandiosa per gran parte del match, Dominic… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic messaggio Il messaggio social dove Nick Kyrgios ironizza su Novak Djokovic Tennis World Italia Internazionali, Djokovic: "Uno choc la squalifica a New York"

Novak Djokovic fissa l'obiettivo alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia: eguagliare il record di titoli nei Masters 1000 di Rafa Nadal (35) . Il serbo sorpasserà Pete Sampras al secondo posto ...

Novak Djokovic ripensa ancora a New York: "Sono rimasto sotto shock"

Novak Djokovic è tornato in campo dopo la pandemia sul cemento americano e dopo aver continuato la striscia di successi a Cincinnati si è fermato clamorosamente agli Us Open a causa della squalifica.

Tennis, Internazionali Bnl di Roma, Djokovic: "Sfida con Rafa Nadal resta quella definitiva sulla terra battuta"

Il match contro "Rafa Nadal rimane la sfida definitiva sulla terra battuta". Lo ha detto il tennista serbo Novak Djokovic, nel corso della teleconferenza stampa al Foro Italico per gli Internazionali ...

Novak Djokovic fissa l'obiettivo alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia: eguagliare il record di titoli nei Masters 1000 di Rafa Nadal (35) . Il serbo sorpasserà Pete Sampras al secondo posto ...Novak Djokovic è tornato in campo dopo la pandemia sul cemento americano e dopo aver continuato la striscia di successi a Cincinnati si è fermato clamorosamente agli Us Open a causa della squalifica.Il match contro "Rafa Nadal rimane la sfida definitiva sulla terra battuta". Lo ha detto il tennista serbo Novak Djokovic, nel corso della teleconferenza stampa al Foro Italico per gli Internazionali ...