Djokovic-Caruso in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Novaktrova Salvatoreal secondo turno degliBNL d’Italia. Il numero uno al mondo torna in campo dopo la discussa squalifica agli Us Open: dall’altra parte della rete il siciliano, reduce dal successo su Sandgren. La sfida odierna, nella giornata di mercoledì 16 settembre, è in programma secondo incontro dalle ore 11:00 (dopo Berrettini-Coria) sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma.

WeAreTennisITA : Salvo Caruso si guadagna Djokovic?? Il siciliano annulla un matchpoint a Sandgren e lo batte per 3-6 6-3 7-6. ??????… - WeAreTennisITA : Mercoledì l'esordio di Matteo Berrettini agli #IBI20! Il programma del centrale?? Berrettini ?? Coria (ore 11) Djoko… - il_siracusano : Internazionali d'Italia, che #Caruso. ... - #Tennis #Foro_Italico #Internazionali_DItalia #Roma -… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Caruso Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Caruso #Internazionali - OA_Sport : Internazionali d’Italia Roma 2020, terza giornata: Berrettini contro Coria, Caruso sfida Djokovic e Sinner affronta… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Caruso

Non basta solo essere fortunati. Bisogna anche avere la fortuna di rendersene conto. Questa la storia di un ragazzetto di diciotto anni (campione Slam nel circuito juniores) alla prima presenza in ass ...Saranno l’argentino Federico Coria e il francese Ugo Humbert gli avversari di Matteo Berrettini e Fabio Fognini al secondo turno degli internazionali di Roma. Per i due italiani, che hanno usufruito d ...Durante il match, Tsitsipas ha litigato più volte con suo padre ed urlato: “Tu non sai nulla! Squalifica Djokovic? (Tennis World Italia) Sono sicuro che sarà un'esperienza che farò mia per tutta la ca ...