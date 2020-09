Distanza tra Cagliari e Godin per la chiusura: presto nuovo incontro tra le parti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Distanza tra Cagliari e Godin Frenata improvvisa nella trattativa tra il Cagliari e Diego Godin per il trasferimento del difensore uruguaiano in Sardegna. Secondo quanto riportato da calciomercato.com le parti non hanno raggiunto un accordo e questo ha rallentato la trattativa. “C’è ancora Distanza e a oggi manca l’accordo, ma la trattativa non è ancora tramontata definitivamente. Nelle prossime ore, infatti, le parti si aggiorneranno nuovamente nel tentativo di limare gli ostacoli che oggi non hanno consentito di arrivare alla firma. Il Cagliari vuole Godin, ma serve ancora uno sforzo da parte del presidente Tommaso Giulini”. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)traFrenata improvvisa nella trattativa tra ile Diegoper il trasferimento del difensore uruguaiano in Sardegna. Secondo quanto riportato da calciomercato.com lenon hanno raggiunto un accordo e questo ha rallentato la trattativa. “C’è ancorae a oggi manca l’accordo, ma la trattativa non è ancora tramontata definitivamente. Nelle prossime ore, infatti, lesi aggiorneranno nuovamente nel tentativo di limare gli ostacoli che oggi non hanno consentito di arrivare alla firma. Ilvuole, ma serve ancora uno sforzo da parte del presidente Tommaso Giulini”. L'articolo proviene da ...

Giorgiolaporta : Il No triplica i consensi in un mese e ora c’è una distanza dal si tra i 5 e i 10 punti. Cosa avverrà dopo che… - capuanogio : Lega e #Figc lavorano a un documento per preparare la riapertura parziale degli stadi. Il pubblico dovrà indossare… - pietroraffa : #Meloni:'Lo scioglimento delle Camere è lo strumento di cui il presidente della Repubblica dispone, qualora ravvisi… - kpappas1955 : RT @GreeceinItaly: 'La #Turchia è un vicino importante. Tuttavia, la distanza tra noi sembra aumentare. Non c'è giustificazione per qualsia… - kuopo : Certo @UCI_Cinemas che se nelle vostre sale fate prenotare solo un posto sì e uno no alternati sulle file, ma poi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanza tra I saperi a rischio tra presenze e distanze La Gazzetta del Mezzogiorno Milano Wine Week 2020: reale, digitale, internazionale

"Una Milano Wine Week diversa dalle precedenti edizioni, più internazionale, più diffusa, tenevamo moto a realizzarla per dare un segnale a Milano, la città che amiamo" esordisce così Federico Gordini ...

Canon PowerShot Zoom: da prototipo al crowdfunding in un anno

“Canon PowerShot Zoom è un nuovo modello di fotocamera compatto che punta su uno zoom da ben 400 mm equivalenti in un formato leggero e semplice da utilizzare. Attualmente è stata avviata una campagna ...

Guida al referendum sul taglio dei parlamentari

Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale che propone il taglio del numero dei parlamentari. Nello stesso giorno si terranno l ...

"Una Milano Wine Week diversa dalle precedenti edizioni, più internazionale, più diffusa, tenevamo moto a realizzarla per dare un segnale a Milano, la città che amiamo" esordisce così Federico Gordini ...“Canon PowerShot Zoom è un nuovo modello di fotocamera compatto che punta su uno zoom da ben 400 mm equivalenti in un formato leggero e semplice da utilizzare. Attualmente è stata avviata una campagna ...Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale che propone il taglio del numero dei parlamentari. Nello stesso giorno si terranno l ...