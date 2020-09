Diletta Leotta, nuovo amore? Pizzicata con Marco al lago (FOTO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) La bella Diletta Leotta ha ufficialmente messo un punto sulla relazione con Daniele Scardina e sembra già aver trovato uno speciale feeling con un altro uomo. A dare il gossip è stato il settimanale Chi che ha FOTOgrafato la conduttrice sportiva e radiofonica mentre si godeva una giornata tranquilla a bordo di una fantastica barca al lago di Como. La Leotta, ovviamente, non era sola. Con lei tanti amici ma pure un uomo di nome Marco, Marco Valta. Si tratta di un giovane imprenditore che potrebbe aver colpito Diletta con bellezza e carattere. Ancora presto per parlare di un nuovo amore? Non è detto… Diletta Leotta dimentica Scardinia con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) La bellaha ufficialmente messo un punto sulla relazione con Daniele Scardina e sembra già aver trovato uno speciale feeling con un altro uomo. A dare il gossip è stato il settimanale Chi che hagrafato la conduttrice sportiva e radiofonica mentre si godeva una giornata tranquilla a bordo di una fantastica barca aldi Como. La, ovviamente, non era sola. Con lei tanti amici ma pure un uomo di nomeValta. Si tratta di un giovane imprenditore che potrebbe aver colpitocon bellezza e carattere. Ancora presto per parlare di un? Non è detto…dimentica Scardinia con ...

