Digitalizzazione | rivoluzione verde | scuola | le linee guida dell' Italia per il Recovery Plan

Il premier Giuseppe Conte ha trasmesso ai presidenti di Senato e Camera le linee guida per la definizione del piano Italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund.

Gela partecipa al progetto E-Culture, presto online la biblioteca di Largo San Biagio

Il comune di Gela punta alla digitalizzazione di tutti i processi amministrativi e i servizi alla cittadinanza. Prende così il via il progetto E-Culture, che, nel giro di un anno, permetterà all'ente ...

Ue: linee guida governo per Recovery, 6 mission in 38 pagine

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Digitalizzazione, innovazione e competitivitĂ del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilitĂ ; Istruzione, formazione, ric ...

Recovery Fund, le linee guida: raddoppio Pil e calo delle tasse

Il governo, nelle linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza inviate ieri sera alla Camera, conferma quanto emerso dalle bozze nei giorni scorsi, ovvero l'intenzione di rafforzare gli inv ...

