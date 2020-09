Di Maio sui pescatori italiani sequestrati in Libia: “Non accettiamo ricatti sui nostri connazionali, stiamo lavorando per il loro rilascio” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Non accettiamo ricatti. Lo dico molto chiaramente: L’Italia non accetta nessun ricatto sui propri connazionali, che devono tornare a casa. Dobbiamo essere pienamente coordinati, perché il lavoro fa fatto con molta attenzione”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito dei due pescherecci trapanesi con 18 marittimi a bordo, “Antartide” e “Medinea”, sequestrati il 1 settembre nelle acque della Cirenaica, a 35 miglia al largo di Bengasi dalla Marina fedele al generale Haftar. Di Maio spiega di aver avuto ieri una conference call con il sindaco di Mazara del Vallo, con le famiglie dei pescatori e con gli armatori: “Adesso noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Non. Lo dico molto chiaramente: L’Italia non accetta nessun ricatto sui propri, che devono tornare a casa. Dobbiamo essere pienamente coordinati, perché il lavoro fa fatto con molta attenzione”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal ministro degli Esteri, Luigi Di, a proposito dei due pescherecci trapanesi con 18 marittimi a bordo, “Antartide” e “Medinea”,il 1 settembre nelle acque della Cirenaica, a 35 miglia al largo di Bengasi dalla Marina fedele al generale Haftar. Dispiega di aver avuto ieri una conference call con il sindaco di Mazara del Vallo, con le famiglie deie con gli armatori: “Adesso noi ...

