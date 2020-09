De Sciglio: il nuovo arrivo per la difesa (Di mercoledì 16 settembre 2020) A pochi giorni dal ritorno in campo ( l’esordio sarà sabato sera al Bentegodi contro il Verona), sono ore frenetiche in casa Roma. I giallorossi, dopo un periodo di immobilità (con soltanto alcune cessioni effettuate) stanno riprendendo il loro percorso di puntellamento della rosa. Con il valzer di punte ancora in stand-by (Milik in direzione Roma, con Dzeko alla Juve), i capitolini si concentrano anche su altre operazioni. In arrivo Kumbulla dal Verona e De Sciglio dalla Juve. Roma: De Sciglio e Kumbulla per la difesa La priorità del calciomercato giallorosso, in questi giorni, è sicuramente la difesa. La retroguardia giallorossa sta cambiando numerosi interpreti e potrebbe essere rivoluzionata. Il mancato arrivo, almeno nell’immediato, di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) A pochi giorni dal ritorno in campo ( l’esordio sarà sabato sera al Bentegodi contro il Verona), sono ore frenetiche in casa Roma. I giallorossi, dopo un periodo di immobilità (con soltanto alcune cessioni effettuate) stanno riprendendo il loro percorso di puntellamento della rosa. Con il valzer di punte ancora in stand-by (Milik in direzione Roma, con Dzeko alla Juve), i capitolini si concentrano anche su altre operazioni. InKumbulla dal Verona e Dedalla Juve. Roma: Dee Kumbulla per laLa priorità del calciomercato giallorosso, in questi giorni, è sicuramente la. La retroguardia giallorossa sta cambiando numerosi interpreti e potrebbe essere rivoluzionata. Il mancato, almeno nell’immediato, di ...

