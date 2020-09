De Luca: “Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani” (Di mercoledì 16 settembre 2020) In visita al Castello di Lettere per l’inaugurazione di nuove sale espositive, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato dei vaccini antinfluenzali, che quest’anno sono caldamente consigliati alla popolazione per ridurre i sintomi e distinguere la semplice influenza dal Covid. Ha annunciato di averne acquistato abbastanza per 4 milioni di cittadini della Campania ed ha rivendicato che la nostra regione è stata la prima a farlo in Italia. Il governatore ha dichiarato: “Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Siamo i primi in Italia, la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. L'articolo De ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) In visita al Castello di Lettere per l’inaugurazione di nuove sale espositive, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha parlato dei, che quest’anno sono caldamente consigliati alla popolazione per ridurre i sintomi e distinguere la semplice influenza dal Covid. Ha annunciato di averneabbastanza per 4di cittadini della Campania ed ha rivendicato che la nostra regione è stata la prima a farlo in Italia. Il governatore ha dichiarato: “Abbiamo giàper 4di campani. Siamo i primi in Italia, la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. L'articolo De ...

marcocappato : Ora abbiamo due campagne per vivere #LiberiFinoAllaFine: una per far rispettare i diritti già conquistati, l’altra… - fattoquotidiano : Per il fondatore la direzione ormai è quella: sempre verso “la sinistra” che pure “ha poche idee, mentre noi ne abb… - RamaMat1 : Aviso per @Mov5Stelle.....abbiamo bisogno di portavoce che stiano costantemente sul territorio come agli albori. Fo… - napolista : De Luca: “Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani” Il governatore ospite al Castel… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Per il fondatore la direzione ormai è quella: sempre verso “la sinistra” che pure “ha poche idee, mentre noi ne abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Abbiamo Disabile un alunno su venti. Ma per troppi docenti il sostegno è un "postificio" Buone Notizie