Dalla Spagna - Inter | intoppo per Vidal | Godin rifiuta il Cagliari e blocca l' affare

AlfredoPedulla : Dalla Spagna ieri: Vidal ha svuotato gli armadietti. Dalla Spagna oggi: Vidal presente. Dalla Spagna domani: Vidal… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Messi rischia di saltare tre partite - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Messi rischia di saltare tre partite - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Messi rischia di saltare tre partite - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Barcellona, Messi rischia di saltare tre partite -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

Oggi, 15 settembre, il Piceno ha registrato quattro nuovi casi. L’allerta resta perciò alta, specialmente alla luce del nuovo decreto che impone di indossare le mascherine anche all’aperto nei luoghi ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 33.756 casi di positività, 125 in più rispetto a ieri, di cui 64 asintomatici individuati nell’ambito delle attività d ...Manca solo il match tra Victoria Azarenka e Venus Williams per completare i primi turni degli Internazionali d’Italia 2020. La finalista dello US Open è arrivata più tardi di tutte le altre giocatrici ...