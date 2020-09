Dal Sarrismo al Pirlismo | le infatuazioni | nel pallone | possono avere vita breve

Fabiog00499157 : @ZZiliani @pisto_gol Niente ci può essere oltre il sarrismo, gioco, spettacolo, trofei,ci siamo fatti scappare l'al… - GregPizzolato : @juventusfc @Pirlo_official @JuventusTV Dal Sarrismo al Pirlismo speriamo bene ?? - Pasky973 : Per adesso vedo ancora l'effetto dei danni creati dal #Sarrismo... #Pirlo pensaci tu!!! #JuveNovara -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Sarrismo

90min

"Pirlo colora la Juve", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dopo il primo test stagionale dei bianconeri che ieri si sono imposti per cinque a zero sul Novara. Una difesa variabile, capace ...Per Andrea Pirlo l'amichevole contro il Novara ha dimostrato che i principi del nuovo progetto sono già stati metabolizzati dal gruppo, lesto a dimenticare Maurizio Sarri: difesa che varia nell'assett ...Il Napoli, cedendo Allan all'Everton, ha praticamente perso tutti i calciatori che hanno fatto la fortuna di mister Maurizio Sarri.