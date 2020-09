Dagli spazi Lgbtq alla commedia argentina, il festival di cinema lesbico va online (Di mercoledì 16 settembre 2020) ... dal 17 al 26 settembre sulla piattaforma indipendente Openddb.it in modo gratuito, ma con un invito a contribuire per garantire lunga vita a 'SPC', perché come spiegano le organizzatrici, 'il ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) ... dal 17 al 26 settembre sulla piattaforma indipendente Openddb.it in modo gratuito, ma con un invito a contribuire per garantire lunga vita a 'SPC', perché come spiegano le organizzatrici, 'il ...

zazoomblog : Dagli spazi Lgbtq alla commedia argentina il festival di cinema lesbico va online - #Dagli #spazi #Lgbtq #commedia - erMolazza82 : @Lupetto979 @TheBigPaul72 @pormeccartnei Dipende dagli spazi... tralasciando la Ferrazza che se commenta da sola, s… - edma56484561 : RT @GiancarloDeRisi: Preso ancora per il c**** dal governo il sindaco Martello. Lampedusa invasa dagli africani. In poche ore c'è stata un'… - profarchitetto : #architettura A Bologna la scuola apre nella Fiera trasformata su progetto di Mario Cucinella - Una scuola per 1.60… - bigdavefiore : #Peloton $PTON: tra gli earnings migliori del periodo post Covid. Ha ampi spazi di crescita anche fuori dagli USA? -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli spazi Demis Ulivelli e lo sport "Ripartire dagli spazi dedicati ai più giovani Calcio e socialità" LA NAZIONE Away: una colonna sonora che lega Terra e spazio

Immaginate di poter assistere alla prima spedizione su Marte e poter dire un giorno “quando hanno scoperto Marte io c’ero, ero lì”. Al momento ancora non possiamo avere questo privilegio, ma Netflix h ...

Cini Boeri, un ricordo in occasione della recente scomparsa

Cini Boeri – recentamente scomparsa – è stata una delle più importanti architetto e designer donna del XX secolo in Italia. I vari premi ricevuti, fra cui 2 Compassi d’oro – nel 1979 agli Strips (Arf ...

Parla Amadeus: “Ve lo prometto: Sanremo si farà!” – ESCLUSIVO

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Immaginate di poter assistere alla prima spedizione su Marte e poter dire un giorno “quando hanno scoperto Marte io c’ero, ero lì”. Al momento ancora non possiamo avere questo privilegio, ma Netflix h ...Cini Boeri – recentamente scomparsa – è stata una delle più importanti architetto e designer donna del XX secolo in Italia. I vari premi ricevuti, fra cui 2 Compassi d’oro – nel 1979 agli Strips (Arf ...Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...