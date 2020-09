Da padre Puglisi a don Renzo Beretta | quei sacerdoti caduti per fare del bene

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Serena Sartini Proprio ieri l'anniversario dell'agguato di Palermo. I casi diLazzaro Longobardi e di don Andrea Santoro in Turchia Don Roberto Malgesini è stato assassinato nel giorno dell'anniversario della morte diPino, il prete anti-mafia freddato a colpi di pistola a Brancaccio, quartiere malfamato di Palermo, nel 1993. E la coincidenza non è sfuggita ai più attenti osservatori. Certo, la differenza è lampante:è stato ammazzato dalla mafia; don Roberto è stato ucciso da un migrante senzatetto con problemi psichici. Ma entrambi possono ritenersi «santi della porta accanto», come ha detto il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, accomunando i due preti di strada.degli ...

