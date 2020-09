Crollo Torre Piloti, la madre che si opposta e ha fatto condannare i vertici: “Avevo ragione. La sentenza è per i vivi, basta morti sul lavoro” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Avevo ragione io, avvocato”. Il primo round della battaglia di Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, è finito martedì mattina dentro l’aula allestita nei magazzini del Cotone di Genova, di fronte al comando della Capitaneria di porto, il cui ex comandante era al banco degli imputati. L’ammiraglio Felicio Angrisano è stato condannato a 3 anni per omicidio colposo, il tribunale ha emesso altre sei sentenze di colpevolezza e cinque assoluzioni. Il processo bis sul Crollo della Torre Piloti del porto di Genova, collassata a causa dell’impatto con il cargo Jolly Nero il 7 maggio 2013 inghiottendo 9 persone, è in larga parte merito della tenacia di Adele. Fu lei ad opporsi alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura e ieri, dopo la lettura del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Avevoio, avvocato”. Il primo round della battaglia di Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, è finito martedì mattina dentro l’aula allestita nei magazzini del Cotone di Genova, di fronte al comando della Capitaneria di porto, il cui ex comandante era al banco degli imputati. L’ammiraglio Felicio Angrisano è stato condannato a 3 anni per omicidio colposo, il tribunale ha emesso altre sei sentenze di colpevolezza e cinque assoluzioni. Il processo bis suldelladel porto di Genova, collassata a causa dell’impatto con il cargo Jolly Nero il 7 maggio 2013 inghiottendo 9 persone, è in larga parte merito della tenacia di Adele. Fu lei ad opporsi alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura e ieri, dopo la lettura del ...

