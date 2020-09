Crisi o non crisi questo rimane sempre il Paese del bengodi. (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Giacomo-TO. Gentile Redazione, sono decenni che si continua a gridare crisi, crisi e crisi! Ma io un Paese in ginocchio non lo vedo proprio. Spiagge piene. Treni pieni. Autostrade piene. Ristoranti pieni. Milioni di euro buttati in Gratta&Vinci. In Italia l’80% ha una casa di proprietà, con auto. Basta con i piagniseti, crisi o … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Giacomo-TO. Gentile Redazione, sono decenni che si continua a gridare! Ma io unin ginocchio non lo vedo proprio. Spiagge piene. Treni pieni. Autostrade piene. Ristoranti pieni. Milioni di euro buttati in Gratta&Vinci. In Italia l’80% ha una casa di proprietà, con auto. Basta con i piagniseti,o …

Ultime Notizie dalla rete : Crisi non Vacanze nei conventi, la crisi non risparmia l'ospitalità religiosa Il Sole 24 ORE L'avventurosa vita di Nora Gregor, l'attrice goriziana censurata dal fascismo

Ci sono voluti oltre cinquant’anni perché il Friuli riscoprisse una figlia delle sue terre, l’artista Nora Gregor. Nora nacque il 3 febbraio 1901 in borgo Piazzutta a Gorizia, nella contea principesca ...

La crisi da Coronavirus mette in ginocchio Italo

[Rassegna stampa] Le conseguenze della crisi causata dalla diffusione del Coronavirus ha letteralmente asfissiato le casse di Italo. La società leader nel settore dell’alta velocità non riesce a rialz ...

Ziliani rivela le tre verità sul futuro di Dybala

La ricerca affannosa del numero 9 ha messo mediaticamente da parte la situazione-Dybala in casa-Juve. Con il tira e molla sui vari Suarez, Dzeko, Milik, Morata, Giroud e via continuando a tener banco, ...

