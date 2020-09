Crisanti | Siamo in precario equilibrio Il saluto col gomito? L' Oms dice di tutto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ignazio Riccio Il docente ordinario di Microbiologia all’Università di Padova Andreagiudica positivi i risultati dopo i primi giorni di scuola Non è d’accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova Andrea. L’Omsche non bisogna più salutarsi con ile l’esperto sbotta: “Mi sembra una boutade, hanno dettoe il contrario di, meno ci si tocca e meglio è, ormai lo hanno capito tutti”., in un’intervista concessa a La Stampa, una volta tanto non se la prende con il Governo. Il tema su cui il docente dà credito al premier Giuseppe Conte e ...

peterkama : crisanti : la scuola è sempre partita a singhiozzo , quest'anno il virus ha obbligato tutti a dare il meglio di sè… - LUCABRAMBILLA24 : RT @boanerges573: Ma siamo certi che siano realmente positivi? visto quello che ha detto Crisanti e Zaia:' anche se sei negativo ti conside… - ArgoTone : RT @stebellentani: Sempre sul Covid, da un’agenzia uscita poco fa, Crisanti (non Zangrillo: Crisanti) sottolinea che “in Italia le cifre no… - anarcofilo : @robom1 @antonioripa @Cartabellotta @emmevilla @ProfLopalco @carlofavaretti Beh ad ora siamo sui 100k, Crisanti pun… - Sisters9Sisters : RT @stebellentani: Sempre sul Covid, da un’agenzia uscita poco fa, Crisanti (non Zangrillo: Crisanti) sottolinea che “in Italia le cifre no… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Siamo

Il professore: «Il rientro a scuola è andato bene. Non si saluta più con il gomito? L’Oms dice tutto e poi il contrario» Per una volta Andrea Crisanti, 66 anni, professore ordinario di Microbiologia a ...Supererà ogni problema, è uno scandalo che sia stato mandato a processo per aver fatto il suo ... Prima con, poi contro il popolare virologo Andrea Crisanti. Su 5 milioni di veneti, solo uno vive ...In Italia si fanno 95 mila tamponi al giorno, mentre in Inghilterra 350 mila: ne servirebbero altrettanti per contenere il coronavirus nel nostro Paese. È questo il pensiero di Andrea Crisanti, profes ...