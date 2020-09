Covid Italia, bollettino: crescono i contagi (1.452), 12 i morti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 16 settembre 2020. I dati indicano un'ulteriore crescita: i contagi sono 1.452, 12 i morti.Ieri, 15 settembre, i dati indicavano 1.229 i nuovi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 settembre 2020), ildi oggi 16 settembre 2020. I dati indicano un'ulteriore crescita: isono 1.452, 12 i.Ieri, 15 settembre, i dati indicavano 1.229 i nuovi...

