Covid Italia, bollettino: crescono i contagi (1.452), 12 i morti. Mai così tanti attuali positivi da giugno. Tamponi oltre quota 100mila (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 16 settembre 2020. I dati indicano un'ulteriore crescita: i contagi sono 1.452, 12 i morti. Ieri i dati indicavano 1.229 i nuovi contagi e 9... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 settembre 2020), ildi oggi 16 settembre 2020. I dati indicano un'ulteriore crescita: isono 1.452, 12 i. Ieri i dati indicavano 1.229 i nuovie 9...

