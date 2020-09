Covid | Gasparri a Tridico | «Milioni di lavoratori non hanno ricevuto un solo euro dall’Inps»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) «I vertici dell’Inps continuano a fallire i loro obiettivi. I continui flop sul fronte della cassa integrazione, deroga o ordinaria che sia, noninsegnato nulla ae agli altri vertici». È durissimo l’attacco sferrato dal senatore Maurizioalla dirigenza del nostro Istituto di previdenza sociale. A tenere banco è sempre la questione dei mancati pagamenti. Come ha ricordato l’ex-ministro, è passato ormai un mese dal varo del decreto 104, che ha previsto altre settimane di prestazioni sociali. Ciò nonostante, puntualizza il parlamentare di Forza Italia, «inonvisto il becco di un».: basta ritardi nell’erogazione della Cassa integrazione Una ...

