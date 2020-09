Covid Alitalia: Tamponi rapidi sui voli da Roma a Milano (Di mercoledì 16 settembre 2020) È scattato dal 15 settembre il servizio di Tamponi rapidi per chi sale a bordo dei voli da Roma a Milano. Un’innovazione a livello mondiale. Alitalia ha fatto l’annuncio a tutti i soci Millemiglia: dal 15 settembre è scattato il servizio di Tamponi rapidi sul coronavirus per chi sale a bordo. Un’innovazione a livello mondiale. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) È scattato dal 15 settembre il servizio diper chi sale a bordo deida. Un’innovazione a livello mondiale.ha fatto l’annuncio a tutti i soci Millemiglia: dal 15 settembre è scattato il servizio disul coronavirus per chi sale a bordo. Un’innovazione a livello mondiale. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

