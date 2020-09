Covid-19, l’esito dei tamponi del “San Pio”: un nuovo positivo residente fuori provincia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato quest’oggi 131 tamponi (117 ordinari e 14 rapidi), dei quali 4 sono risultati positivi. Di questi quattro positivi, uno rappresenta un nuovo caso relativo a soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri tre si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sono ricoverati nell’Area Covid del nosocomio beneventano 14 pazienti positivi, dei quali quattro residenti nella provincia di Benevento e dieci in altre province. L'articolo Covid-19, l’esito dei tamponi del “San Pio”: un nuovo positivo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato quest’oggi 131(117 ordinari e 14 rapidi), dei quali 4 sono risultati positivi. Di questi quattro positivi, uno rappresenta uncaso relativo a soggettoin altra, mentre gli altri tre si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sono ricoverati nell’Areadel nosocomio beneventano 14 pazienti positivi, dei quali quattro residenti nelladi Benevento e dieci in altre province. L'articolo-19, l’esito deidel “San Pio”: un...

