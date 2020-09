Cotolette di melanzane al forno

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi ha detto che le non sono buone come quelle fritte? Bastano pochi ingredienti e pochi minuti per realizzare un piatto delizioso. Possono essere usate come contorno o come piatto unico, a voi la scelta. Ingredienti:Segui Termometro Politico su Google News 2grandi 5 uova 220g pangrattato 3 cucchiai di parmigiano grattugiato 2 cucchiai di olio evo Sale fino q.b. Iniziamo la preparazione delle : lavate le, asciugatele e tagliatele a fettine spesse poco più di un centimetro, poi mettetele in uno scolapasta con il sale fino, copritele con un piatto capovolto e sopra mettete un peso. Lasciatele riposare per circa un’ora in modo che possano tirare fuori l’acqua. Nel frattempo potete preparare la cartaspennellata con l’olio sulla leccarda e un piatto ...