Cos'è Pari Passu, la nuova patrimoniale PMI (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il sostengo patrimoniale delle PMI non deve essere confuso con la tassa che porta lo stesso nome e la cosiddetta imposizione sui soldi. Il ministro dell'Economia Gualtieri, insieme all'ad di Invitalia Arcuri, hanno presentato il nuovo fondo chiamato Pari Passu dal valore di 6 miliardi di euro. Si tratta di un intervento economico che sostiene il patrimonio delle piccole e medie imprese dal punto di vista creditizio e fiscale. Fondo PMI con finestra temporale fino al 31 dicembre Pari Passu è un piano senza precedenti, un fondo importante presentato nello stesso giorno in cui Giuseppe Conte ha parlato di ripresa e resilienza attraverso un documento che descrive nei minimi dettagli le manovre che si sosterranno con il Recovery Found. L'aiuto stanziato dal ministero ha ...

