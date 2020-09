Cosa sappiamo di The Good Doctor 4? Tra addii e ritorni, ecco la trama dei nuovi episodi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Che Cosa sappiamo di The Good Doctor 4? Il pubblico italiano può finalmente farsi questa domanda visto che questa sera su Rai2 andrà in onda il finale della terza stagione. L’emergenza Coronavirus ha fatto slittare questo momento per via dello stop al doppiaggio e al lavoro in sala così come ha fatto con le riprese dei nuovi episodi negli Usa, ma i fan possono dormire sonni tranquilli. Non solo il medical drama con Freddie Highmore è stato rinnovato ma proprio nei giorni scorsi hanno preso il via le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda nelle prossime settimane negli Usa, se tutto andrà come previsto a settembre. Rai2 ha già previsto la messa in onda dei nuovi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chedi The4? Il pubblico italiano può finalmente farsi questa domanda visto che questa sera su Rai2 andrà in onda il finale della terza stagione. L’emergenza Coronavirus ha fatto slittare questo momento per via dello stop al doppiaggio e al lavoro in sala così come ha fatto con le riprese deinegli Usa, ma i fan possono dormire sonni tranquilli. Non solo il medical drama con Freddie Highmore è stato rinnovato ma proprio nei giorni scorsi hanno preso il via le riprese deiche andranno in onda nelle prossime settimane negli Usa, se tutto andrà come previsto a settembre. Rai2 ha già previsto la messa in onda dei...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Sintomi e contagiosità: cosa sappiamo sul virus ei bimbi Oggi Scuola Musetti illumina la notte degli Internazionali di Roma: stende Wawrinka, è la sua prima vittoria

Al suo secondo incontro nel Tour maggiore, Lorenzo Musetti centra la prima vittoria nientemeno che contro il n. 17 del mondo Stan Wawrinka, che è anche il primo scalpo “top 100” dopo sei tentativi. Un ...

Patrizia De Blanck senza vestiti, Malgioglio: “Non sa cosa sia un reality”

Involontario incidente per Patrizia De Blanck al GF Vip. Come avranno visto i telespettatori di Pomeriggio 5 e del live del reality show su Mediaset Extra ieri, è stata inquadrata Patrizia De Blanck s ...

Il virologo ha spiegato che non sa se ci libereremo del virus così in fretta

Il professor Massimo Galli ha qualche perplessità sulla durata di questa pandemia. “Non sono affatto convinto che il covid ci libererà entro 6 mesi. L’ottimismo deve essere accompagnato da interventi ...

