Corte Costituzionale | Mario Morelli è il nuovo presidente

(Di mercoledì 16 settembre 2020)resterà in carica solo tre mesi alla guida della. Il successore di Cartabia è il giudice del caso Englaro Un mandato fiume, che sicuramente farà discutere. Intanto, però, laha il suo. Iltitolare saràRosario, giudice delladi Cassazione. Quest’ultimo resterà in carica per soli tre mesi, fino al 12 Dicembre prossimo, quando scadrà il suo mandato di giudice. Ad eleggerlo è stato il plenum dei quindici giudici della. Durante la prima votazione, però, il quorum minimo ...

Quirinale : #Quirinale: hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente #Mattarella i Giudici della Corte Costituzionale, Angel… - davidealgebris : Orgoglioso. Da oggi Marta Cartabia, prima presidente donna della Corte costituzionale, è professoressa di diritto c… - AlfonsoBonafede : Auguri di buon lavoro a Mario Morelli, nuovo presidente della Corte Costituzionale - MattiaGallo17 : RT @CorteCost: Mario Rosario Morelli è il nuovo Presidente della Corte costituzionale. “Porterò avanti i progetti nati con i miei predeces… - ___________Luca : RT @CorteCost: Mario Rosario Morelli eletto presidente della Corte costituzionale. -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Costituzionale

ROMA – E’ statro eletto il più anziano di ruolo. Nessuno strappo alla tradizione. Chiamati a eleggere il loro presidente, i giudici costituzionali hanno scelto il collega che da più tempo siede alla C ...La Corte costituzionale riunita in camera di consiglio ha eletto come suo presidente il giudice Mario Rosario Morelli. Succede a Marta Cartabia, prima donna a ricoprire l’incarico, il cui mandato è sc ...Il neopresidente rimarrà in carica fino al 12 dicembre 2020, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Come primo atto da presidente, Mario Morelli ha nominato vicepresidenti i ...