Corsera | Sara | la bimba che corre più veloce degli adulti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Corriere della Sera racconta oggi la storia diche a soli 8 annipiù. Il suo sogno è quello di vincere la la maratona e battere il record, ma quello maschile. Solo sogni per il momento, come scrive ovviamente ilanche seha davvero delle doti fuori dal comune per quanto riguarda la corsa Tanto per capirci, dieci giorni fa, al Vertical Verezzi, sei chilometri con un bel po’ di salite, è arrivata prima tra le donne (più stupite che deluse all’arrivo) e dodicesima assoluta. «E pensare che le avevo detto di andare piano» dice Piernicola Meloni, padre orgoglioso e anche suo allenatore. Il papà è il suo allenatore che a soli due anni si è accorto che lei ...