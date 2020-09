Corse clandestine con le moto tra le vie di Veveri | blitz della polizia locale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il controllo dei vigili Avevano trasformato alcune vie di- via Russi, via Santa Caterina e via Verbano - in un vero e proprio 'circuito', dove con le loroeffettuavanoed acrobazie ...

LaVoceNovara : Corse clandestine per le vie di Veveri, coinvolto anche un minorenne - lacannavo : RT @AnselmoDelDuca: Da qualche parte sembra che siano tornate le corse clandestine.... - Simo252525 : RT @AnselmoDelDuca: Da qualche parte sembra che siano tornate le corse clandestine.... - AnselmoDelDuca : Da qualche parte sembra che siano tornate le corse clandestine.... - PietroK20 : @lorepregliasco Corse clandestine al palio di Siena -

Ultime Notizie dalla rete : Corse clandestine

NovaraToday

A Perugia, da questa mattina, mercoledì 16 settembre 2020, è in corso di svolgimento un servizio straordinario di controllo del territorio contro i reati predatori, spaccio di stupefacenti, occupazion ...Come cambiamento ma in questo tipo di storie che la loro storia di avere una svolta insomma no relazione clandestina o si evolve Non diciamo così dopo diventa ufficiale oppure magari finisce invece lo ...È in corso di svolgimento un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Perugia volto alla prevenzione e contrasto di fenomenologie criminali quali i reati predatori, spaccio di ...