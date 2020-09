Coronavirus | Unicef | metà studenti del mondo ancora senza scuola

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il direttore esecutivo dell’, Henrietta Fore, ha lanciato l’allarme: circa 872 milioni di bambini in età scolare di 51 Paesi (la metà della popolazione studentesca mondiale) non sonoin grado di tornare aa causa della pandemia di.Fore ha sottolineato che al culmine della pandemia a chiudere i battenti erano state le scuole di 192 Paesi, per un totale di 1,6 miliardi di: oggi, un Paese su 4 non hafissato una data per la riapertura. “Milioni di questi bambini hanno avuto la fortuna di continuare a studiare a distanza tramite la radio, tv o Internet. Tuttavia, i datimostrano che per almeno 463 milioni non c’è stata questa possibilità“, ha affermato Fore ...