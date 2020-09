Coronavirus | tamponi dal medico di medicina generale? “Irrealizzabile”

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Tamponi dai medici di medicina generale? È evidente che si tratta di una situazione che non puo’ realizzarsi. Basterebbe andare a vedere la dotazione di personale e strumentale per le postazioni nate per questo, cioe’ i drive-in, per rendersi conto di come non sia fattibile fare tamponi negli studi dei medici di medicina generale che, per chi non lo sapesse, nella maggior parte dei casi sono appartamenti ad uso civile abitazione“. Cosi’ Cristina Patrizi, responsabile area convenzionata SMI-Lazio e consigliera dell’Ordine dei medici di Roma, interpellata sul tema dall’agenzia Dire.