Coronavirus, Solinas: “Il ricorso del governo è un atto ideologico e arrogante” (Di mercoledì 16 settembre 2020) CAGLIARI – “Ogni atto del presidente della Regione finalizzato a contrastare la diffusione del virus nel corso di questa emergenza sanitaria in Sardegna, e’ stato adottato nell’esclusivo intento di garantire la piena tutela della salute pubblica, dei sardi e dei turisti“. Cosi’ in una nota il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l’impugnazione da parte del governo dell’ordinanza, in vigore da ieri, che prevede test per i passeggeri in entrata nell’isola. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) CAGLIARI – “Ogni atto del presidente della Regione finalizzato a contrastare la diffusione del virus nel corso di questa emergenza sanitaria in Sardegna, e’ stato adottato nell’esclusivo intento di garantire la piena tutela della salute pubblica, dei sardi e dei turisti“. Cosi’ in una nota il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l’impugnazione da parte del governo dell’ordinanza, in vigore da ieri, che prevede test per i passeggeri in entrata nell’isola.

