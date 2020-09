Coronavirus Sicilia, i numeri del 16 settembre 2020: 90 nuovi contagi nell’isola, 33 solo a Palermo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novanta nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia a fronte di 5.809 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.Questi alcuni dei dati comunicati dalla Regione Siciliana e diramati nel consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Due le nuove vittime da registrare, 18 i pazienti guariti. In aumento consistente il numero dei ricoveri che raggiungono quota 155 (+14) a cui vanno aggiunti i 16 soggetti attualmente ricoverati in terapia intensiva. Gli attuali positivi nell'isola sono 1.988 di cui 1.817 in isolamento domiciliare. Ecco i dati ripartiti per singola provincia: Catania 35, Palermo 33, Enna 7, Agrigento 5, Messina 4, Ragusa 1, Caltanissetta 1. Cinque migranti ospiti nella struttura del missionario Biagio Conte, sono risultati positivi al Covid-19, di cui due ricoverati ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novantacasi di positività al Covid-19 ina fronte di 5.809 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.Questi alcuni dei dati comunicati dalla Regionena e diramati nel consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Due le nuove vittime da registrare, 18 i pazienti guariti. In aumento consistente il numero dei ricoveri che raggiungono quota 155 (+14) a cui vanno aggiunti i 16 soggetti attualmente ricoverati in terapia intensiva. Gli attuali positivi nell'isola sono 1.988 di cui 1.817 in isolamento domiciliare. Ecco i dati ripartiti per singola provincia: Catania 35,33, Enna 7, Agrigento 5, Messina 4, Ragusa 1, Caltanissetta 1. Cinque migranti ospiti nella struttura del missionario Biagio Conte, sono risultati positivi al Covid-19, di cui due ricoverati ...

