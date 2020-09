Coronavirus | “prepariamoci all’inverno” | il virologo Silvestri fa chiarezza sulla stagionalità | “siamo in dirittura d’arrivo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Da tempo parlo della stagionalità dei virus respiratori, categoria a cui appartiene anche SARS-CoV-2. Alcuni lettori avranno notato come certi virologi rubati alla vanga hanno insistito – non si capisce se in avversione al sottoscritto o all’ottimismo o Dio solo sa cosa – che, secondo loro, COVID-19 non è stagionale. Il tutto senza capire cosa vuol dire il concetto di stagionalità, che provo a spiegare di nuovo“: inizia così il post pubblicato oggi su Facebook dalGuido, docente negli USA alla Emory University di Atlanta. L’esperto firma un approfondimento dal titolo “Prepariamoci all’inverno“: di seguito il testo integrale. “Primo, stagionalità non significa che il virus non si replichi o non causi malattia nei climi caldi, ma che in ...