Coronavirus | nel mondo oltre 935mila morti

Washington, 16 set. (Adnkronos) – Sono più di 935.000 i morti nel mondo a causa della pandemia di Coronavirus. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 935.124 decessi su 29.576.191 casi di Covid-19 a livello globale. Gli Stati Uniti restano il primo Paese per numero di contagi (oltre 6,6 milioni) e vittime (195.937).

