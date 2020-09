Coronavirus, nel Milanese contagi in calo: 60 in provincia, 24 in città (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 settembre 2020 - Dei 159 nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore 60 sono nella provincia Milano, di cui 24 nella città. Un dato in calo rispetto a ieri ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 settembre 2020 - Dei 159 nuovi positivi alregistrati in Lombardia nelle ultime 24 ore 60 sono nellaMilano, di cui 24 nella città. Un dato inrispetto a ieri ...

SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - Italpress : RT @RegioneLazio: Oggi nel Lazio si registrano 165 casi di questi 86 sono a Roma e zero decessi, tutte le info e i dettagli: - annamaria_ff : RT @RepubblicaTv: Pinerolo, assalto di studenti al bus: le regole anti-Covid valgono solo a scuola: Coronavirus? Come se non fosse successo… -