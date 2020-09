Coronavirus nel Lazio, 165 nuovi casi (86 a Roma). Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono 165 i nuovi casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Zero decessi e 86 casi a Roma. “Partita da oggi presso l’aeroporto di Fiumicino la sperimentazione su due voli Roma-Milano ‘COVID Free’, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 31 i casi nelle ultime 24h e di questi undici sono casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro con link alla comunità del Perù, uno dalla Costa D’Avorio, uno dall’Austria, uno dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono 165 iche si sono registrati nelle ultime 24 ore nel. Zero decessi e 86. “Partita da oggi presso l’aeroporto di Fiumicino la sperimentazione su due voli-Milano ‘COVID Free’, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione” – commenta l’assessore D’Amato.nel: ilAsl Nella Asl1 sono 31 inelle ultime 24h e di questi undici sonodi rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro con link alla comunità del Perù, uno dalla Costa D’Avorio, uno dall’Austria, uno dalla ...

SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - leggoit : #Coronavirus nel Lazio, zero decessi e 165 nuovi positivi di cui 86 a Roma - tusciatimes : Coronavirus, D'Amato: 'Oggi nel Lazio si registrano 165 casi, 86 sono a Roma' - -