Coronavirus mondo | Oms | Pandemia solo all' inizio Londra pensa al coprifuoco

SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 930 mila i decessi al mondo - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: In Israele 5 mila casi di Covid, record di contagi a Malta #ANSA - serenel14278447 : Coronavirus, Oms: 'Mondo ancora all'inizio della pandemia'. L'India supera i 5 milioni di casi -

Dopo l‘incremento di ieri (+141), tornano a calare i contagi da Coronavirus in Liguria. 73 nelle ultime 24 ore, su 3.335 tamponi effettuati. Di questi, 5 sono stati riscontrati all’interno dell’Asl1 i ...ROMA. Nuova risalita da 1.229 a 1.452 dei nuovi casi di Coronavirus in Italia, con i tamponi che però superano questa volta il tetto dei 100mila, 20 mila più di ieri. Nella giornata odierna si contano ...Contemplare e prendersi cura. Sono questi i principali “ingredienti’ dell’amore sui quali Papa Francesco, che oggi in una delle sue prime udienze post-lockdown ha incontrato i fedeli, si è fermato con ...