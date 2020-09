Coronavirus, Menarini lancia il test antigenico che indica la carica virale (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Non solo se, ma anche quanto. Il nuovo test di A. Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene è in grado non solo di individuare, in soli 12 minuti, se un paziente è positivo al COVID-19, ma anche di dare un’indicazione sulla sua carica virale, così da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio. Questi test si differenziano da quelli in biologia molecolare perché, anche se il mezzo utilizzato per prelevare il campione è sempre il tampone nasofaringeo, i test antigenici non ricercano il materiale genetico del virus, ma rilevano la presenza dell’antigene e quindi di un’eventuale infezione, attraverso la ricerca di proteine specifiche del virus. E lo fanno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Non solo se, ma anche quanto. Il nuovodi A.Diagnostics per la ricerca dell’antigene è in grado non solo di individuare, in soli 12 minuti, se un paziente è positivo al COVID-19, ma anche di dare un’zione sulla sua, così da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio. Questisi differenziano da quelli in biologia molecolare perché, anche se il mezzo utilizzato per prelevare il campione è sempre il tampone nasofaringeo, iantigenici non ricercano il materiale genetico del virus, ma rilevano la presenza dell’antigene e quindi di un’eventuale infezione, attraverso la ricerca di proteine specifiche del virus. E lo fanno ...

