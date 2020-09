Coronavirus | Lopalco | “Termometri a scuola per dimezzare il rischio infezioni | misurazione non all’ingresso ma durante la giornata”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’epidemiologo Pier Luigi, docente all’università di Pisa, consulente della Regione Puglia per l’emergenzae candidato alle elezioni regionali al fianco del governatore Pd Michele Emiliano, in un video su Facebook propone “un ottimo filtro che abbatterebbe almeno della metà la possibilità che il virus” del Covid-19 “entri nella comunità scolastica“, ossia misurare la febbre negli istituti e non in famiglia. Ma non al momento dell’ingresso abensì nell’arco della giornata, il che permetterebbe da un lato di evitare assembramenti in entrata, e dall’altro di intercettare anche eventuali casi di febbre mascherata con il ‘trucco del paracetamolo’: bimbi e ragazzi che magari al mattino hanno un rialzo ...

Misurare la temperatura agli studenti non in famiglia, ma a scuola. E non al momento dell'ingresso bensì nell'arco della giornata, il che permetterebbe da un lato di evitare assembramenti in entrata, ..."Se dovessimo guidare questa Regione", nella gestione della pandemia di Coronavirus "non ci sarà più un uomo solo al comando che diventa un candidato al consiglio regionale e che trasforma una cosa se ...