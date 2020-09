Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in India 1 milione di casi in 11 giorni, Trump continua a mettere in dubbio l’utilità della mascherina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ha superato quota 930mila (934.986) il numero di decessi nel Mondo legati al Coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University. I contagi totali sono invece 29.571.333, mentre le guarigioni sono 20.078.979. I Paesi più colpiti a livello globale in termini assoluti restano gli Stati Uniti, l’India e il Brasile. Negli USA al momento si contano 6.605.733 contagi e 195.915 vittime. Il presidente Donald Trump ha negato in un town hall a Philadelphia di aver minimizzato la minaccia del Coronavirus (nonostante l’audio dell’intervista al reporter Bob Woodward in cui ammette il contrario): “La mia azione è stata forte ma non volevo creare panico tra la gente“, ha affermato il tycoon. Il presidente americano ha continuano ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ha superato quota 930mila (934.986) il numero di decessi nellegati al, secondo i datiJohns Hopkins University. I contagi totali sono invece 29.571.333, mentre le guarigioni sono 20.078.979. I Paesi più colpiti a livello globale in termini assoluti restano gli Stati Uniti, l’e il Brasile. Negli USA al momento si contano 6.605.733 contagi e 195.915 vittime. Il presidente Donaldha negato in un town hall a Philadelphia di aver minimizzato la minaccia del(nonostante l’audio dell’intervista al reporter Bob Woodward in cui ammette il contrario): “La mia azione è stata forte ma non volevo creare panico tra la gente“, ha affermato il tycoon. Il presidente americano hano ...

fanpage : Pronti, via. E la classe finisce subito in quarantena. Dopo appena mezz'ora tutti in quarantena. #tuttiascuola - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.229 contagi e 9 morti nelle ultime 24 ore in Italia #coronavirus - fanpage : 'Il Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare l'isteria psicologica collettiva' Flavio Briatore torna a p… - infoitsalute : Coronavirus, ultime notizie. Oms: “mondo solo a inizio della pandemia”. DIRETTA - BARBARAska : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. Oms: “mondo solo a inizio della pandemia”. DIRETTA -