Coronavirus, le storie degli operatori della sanità privata in sciopero: “Siamo eroi senza contratto, lo aspettiamo da 14 anni” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Non vogliamo essere chiamati angeli o eroi, ma vogliamo la firma di un nuovo contratto. La aspettiamo da 14 anni”. Corrado è un infermiere del reparto di chirurgia di una clinica privata lombarda. Ha lavorato nei reparti Covid ammalandosi: “Non ci siamo mai tirati indietro”, racconta pensando alle difficoltà vissute in primavera. Guadagna 1300 euro netti al mese: “La stessa cifra di 14 anni fa”. Per questo oggi è sceso in piazza insieme ai tanti suoi colleghi aderendo allo sciopero nazionale della sanità privata promosso da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. Un comparto che è formato da 100mila lavoratori in tutta Italia, più della metà nella sola Lombardia. “Le bollette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Non vogliamo essere chiamati angeli o, ma vogliamo la firma di un nuovo. Lada 14 anni”. Corrado è un infermiere del reparto di chirurgia di una clinicalombarda. Ha lavorato nei reparti Covid ammalandosi: “Non ci siamo mai tirati indietro”, racconta pensando alle difficoltà vissute in primavera. Guadagna 1300 euro netti al mese: “La stessa cifra di 14 anni fa”. Per questo oggi è sceso in piazza insieme ai tanti suoi colleghi aderendo allonazionalesanitàpromosso da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. Un comparto che è formato da 100mila lavoratori in tutta Italia, piùmetà nella sola Lombardia. “Le bollette ...

